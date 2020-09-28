Ребенок поиграл рядом с водой и умер

В американском городе Хьюстон, штат Техас, шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом водой из городского водопровода. Об этом пишет Mirror.

Фото: Mirror Mirror

Джозайя Макинтайр (Josiah McIntyre) играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона. После этого врачи обнаружили в его организме бактерию, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который вызывается микроскопической амебой Naegleria fowleri. Ребенок умер в больнице 8 сентября после борьбы с инфекцией мозга.

После смерти мальчика бактерию обнаружили в теплой пресной воде, в том числе в реках и озерах недалеко от Хьюстона. Местные власти попросили жителей не пить городскую водопроводную воду и не использовать ее для чего-либо, кроме смыва туалетов.

Как отмечает издание, инфекция возникает при попадании зараженной воды через нос. Так амеба попадает в мозг и вызывает ПАМ, который обычно приводит к летальному исходу. Заболевание обычно возникает, когда люди плавают в загрязненной пресной воде, но в очень редких случаях это может произойти в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.