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Ребенок поиграл рядом с водой и умер от поедающей мозг амебы

Lenta.ru
1 час назад
В американском городе Хьюстон, штат Техас, шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом водой из городского водопровода. Об этом пишет Mirror.
Ребенок поиграл рядом с водой и умер
Фото: MirrorMirror
Джозайя Макинтайр (Josiah McIntyre) играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона. После этого врачи обнаружили в его организме бактерию, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который вызывается микроскопической амебой Naegleria fowleri. Ребенок умер в больнице 8 сентября после борьбы с инфекцией мозга.
После смерти мальчика бактерию обнаружили в теплой пресной воде, в том числе в реках и озерах недалеко от Хьюстона. Местные власти попросили жителей не пить городскую водопроводную воду и не использовать ее для чего-либо, кроме смыва туалетов.
Как отмечает издание, инфекция возникает при попадании зараженной воды через нос. Так амеба попадает в мозг и вызывает ПАМ, который обычно приводит к летальному исходу. Заболевание обычно возникает, когда люди плавают в загрязненной пресной воде, но в очень редких случаях это может произойти в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.
В августе из мозга китайца достали живого червя длиной почти в 13 сантиметров. Паразит жил в голове мужчины 17 лет. 23-летний молодой человек рассказал, что с шести лет страдал онемением конечностей. За медицинской помощью он обратился лишь тогда, когда окончательно утратил чувствительность в правой верхней части туловища. Китаец также рассказал, что в детстве родители всегда игнорировали его жалобы на здоровье. Поэтому он никогда не обращался к врачам, считая свое недомогание проявлением генетической болезни.
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