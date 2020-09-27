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Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству 

ТАСС 11 минут назад
Семья Ефремова подаст заявление на Пашаева
Фото: ТАСС
Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

"В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям", — рассказал собеседник агентства.

Пашаев рассказал об условии, которое он поставил Ефремову
По его словам, родственники артиста также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , МВД
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