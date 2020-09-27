Площадь природных пожаров в Воронежской области достигла 65 гектаров, сообщает ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС по Воронежской области Сергея Хренова, на территории региона действуют ландшафтные пожары в районе населенного пункта Новоподклетное площадью пять гектаров и в районе города Борисоглебска площадью 10 гектаров. Кроме того, крупный пожар площадью 50 гектаров бушует возле села Медовка.

По последним данным, в двух поселениях был введен режим ЧС, однако угрозы жилым домам и жертв нет. С огнем борются 68 человек и 22 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.