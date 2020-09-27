Выживший рассказал о крушении Ан-26

По словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.

Чиновник отметил, что курсант сейчас находится в больнице, его уже навестили следователи Государственного бюро расследований.

Военный транспортный самолет Ан-26, на котором тренировалась группа курсантов-штурманов, разбился в районе Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Разбившийся самолет был построен в СССР и отлетал более 40 лет.