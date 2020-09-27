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Выживший рассказал о крушении Ан-26

Майк Габриелян
17 минут назад
Украинский курсант Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении Ан-26 под Харьковом. Его слова передал председатель Харьковской администрации Алексей Кучер, сообщает РИА Новости.
Выживший рассказал о крушении Ан-26
Фото: © Фото: zelenskiy95, Facebook© Фото: zelenskiy95, Facebook
По словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.
«Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», - объяснил Кучер.
Чиновник отметил, что курсант сейчас находится в больнице, его уже навестили следователи Государственного бюро расследований.
Военный транспортный самолет Ан-26, на котором тренировалась группа курсантов-штурманов, разбился в районе Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Разбившийся самолет был построен в СССР и отлетал более 40 лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский пилот предположил причину крушения Ан-26.
Происшествия,РИА Новости,Харьков,
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