Задержан пособник сбежавших из колонии

Ранее сообщалось, что в Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.