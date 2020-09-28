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Задержан пособник сбежавших из российской колонии заключенных

Lenta.ruиещё 12
1 час назад
Задержан житель Махачкалы, помогавший шестерым осужденным сбежать из колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Задержан пособник сбежавших из колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам собеседника агентства, задержанный 28-летный мужчина покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной исправительной колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в побеге из места лишения свободы».
Ранее сообщалось, что в Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направлены группы преследования.
Отмечалось, что двое сбежавших заключенных отбывали наказание в виде 14 и 15 лет за убийство, остальные были осуждены за торговлю наркотиками.
Происшествия,ФСИН,Махачкала,
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