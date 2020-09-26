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Украинские власти допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26 

РИА Новости 1 час назад
Власти Украины указали на виновных в крушении Ан-26
Фото: РИА Новости
Перед крушением Ан-26 в Харьковской области на Украине приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.

"С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту… А уже через минуту наши ребята потерпели крушение", — заявил Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

Также он добавил, что следствию сейчас стоит отработать в первую очередь именно эту версию.
Раскрыты подробности последнего разговора пилота Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
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