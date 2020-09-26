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Москвичи занялись сексом в полицейском автозаке 

Мослента 1 час назад
Москвичи занялись сексом в полицейском автозаке
Фото: Мослента
Москвичи занялись сексом в полицейском автозаке после того, как их задержали на Хохловской площади, более известной как Яма. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает Baza в своем Telegram-канале.
На видео, снятом очевидцами, нетрезвые горожане находятся в полицейской машине с остальными задержанными. Молодой человек поцеловал девушку, которая сидит на его коленях. Затем он начал публично раздевать ее и страстно обнимать. После того, как оказавшиеся рядом зрители начали хлопать и восторженно кричать, москвич снял с себя толстовку и футболку.
8 сентября сообщалось, что в Москве застеклят амфитеатр на Хохловской площади. Уже начались первые работы. На месте поставят ограждение из закаленного стекла и металла, высота постройки составит около 1,2 метра.
В «Яме» неоднократно возникали конфликты между отдыхающими и местными жителями. В частности, в июне москвичи решили заняться сексом перед остальными горожанами, которые снимали их на видео. Позже полицейские задержали 23-летнего парня и его 19-летнюю девушку — они были арестованы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
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