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СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв 

РИА Новости 30 минут назад
Telegram-канал 360 опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи.
Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.
На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.
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Происшествия , Видео , Сочи
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