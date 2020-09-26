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СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв
РИА Новости
30 минут назад
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Telegram-канал 360 опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи.
Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.
На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.
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