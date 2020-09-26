Угроза жилым домам: в российском регионе крупный пожар

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Пожарные работают по повышенному второму рангу.

Ростовской области пожарные борются с возгоранием сухой травы на площади 4,5 тыс. кв. м. в хуторе Рогожкино Азовского района. Это уже второй за сутки природный пожар в регионе.

«В 19:40 мск в Ростовской области, Азовский район, хутор Рогожкино, (зафиксировано — прим.) горение сухой растительности ориентировочно на площади 4,5 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В тушении участвуют 60 человек и задействовано 16 единиц техники. Пожарные работают по повышенному второму рангу из-за угрозы перехода огня на жилые постройки, уточняет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе области с пожаром в поле борются более двухсот человек.