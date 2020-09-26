В московском вузе рухнул лифт со студентами

Следователи начали проверку информации о падении лифта со студентами в МФЮА. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя столичного управления СКР Юлию Иванову.

«Проводится доследственная проверка по обстоятельствам, изложенным в СМИ. Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказала Иванова.

Она отметила, что следователи проверят изложенные факты. По результатам примут процессуальное решение.

Сегодня в соцсетях появилась информация об инциденте в Московском финансово-юридическом университете. Сообщалось, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы, их отвезли в больницу.

Как рассказал изданию «Подъем» один из учащихся МФЮА, ЧП произошло в отремонтированном корпусе. По его словам, лифт упал с небольшой высоты и застрял на первом этаже. Одна из студенток, находившихся в лифте, упала в обморок. При этом деканат якобы запретил открывать двери, угрожая отчислением и штрафом за порчу лифта. Кроме того, руководящие лица якобы отменяли вызовы оперативных служб.

Однако другие студенты и руководство вуза утверждают, что лифт якобы не падал, а службы были сразу вызваны на место, передает радиостанция «Говорит Москва»

Я находилась в лифте. Я теряла сознание. Нет, это произошло не по вине студентов, наоборот, благодаря многим студентам все закончилось хорошо. Лифт остановился, мы там пробыли полтора часа. Две девочки [потеряли сознание]», — заявила на условиях анонимности студентка МФЮА.

Пресс-секретарь университета сказала, что инцидент произошёл по вине студентов, а лифт не падал.