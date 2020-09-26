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Российский пилот предположил причину крушения Ан-26 

Майк Габриелян 18 минут назад
Российский лётчик-ас высказался о причинах крушения самолета Ан-26 на Украине. К массовой гибели курсантов и экипажа могли привести отказ двигателя, неопытность авиаторов или небольшой остаток топлива. Так считает заслуженный пилот России Юрий Сытник, передает «360».
Эксперт рассказал, что у самолетов часто отказывает один двигатель. В этом случае можно спасти себя и машину, если имеются профессиональные навыки и соответствующая подготовка. Но если летчик неопытен, то может допустить ошибку, из-за которой самолет переворачивается и «спиной» падает на землю. Тогда шансов выжить нет.

«Чаще всего это бывает ошибка экипажа, который не вовремя начал действовать для устроения этого явления, которое возникает в самолете при отказе одного двигателя», — сказал Сытник.

Он предположил, что отказ двигателя, небольшой остаток топлива или неопытность курсантов также могли довести судно до крушения. Точная причина станет известна лишь после вскрытия черных ящиков.
Чудом избежал смерти: названо имя украинского курсанта
Накануне в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Борт не долетел 2 км до военного аэродрома и рухнул около автомобильной дороги. На самолете тренировали курсантов-штурманов военного училища. Это был шестой по счету тренировочный полет в тот день. На борту были 20 курсантов и 7 членов экипажа. Погибли 25 человек.
Самолету было 43 года, он был построен в СССР и достался Киеву посла развала страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экипаж мог перепутать автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома.
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Происшествия , Видео , Юрий Сытник
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