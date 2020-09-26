Российский пилот предположил причину крушения Ан-26 

Российский лётчик-ас высказался о причинах крушения самолета Ан-26 на Украине . К массовой гибели курсантов и экипажа могли привести отказ двигателя, неопытность авиаторов или небольшой остаток топлива. Так считает заслуженный пилот России Юрий Сытник , передает «360».

Эксперт рассказал, что у самолетов часто отказывает один двигатель. В этом случае можно спасти себя и машину, если имеются профессиональные навыки и соответствующая подготовка. Но если летчик неопытен, то может допустить ошибку, из-за которой самолет переворачивается и «спиной» падает на землю. Тогда шансов выжить нет.

«Чаще всего это бывает ошибка экипажа, который не вовремя начал действовать для устроения этого явления, которое возникает в самолете при отказе одного двигателя», — сказал Сытник.

Он предположил, что отказ двигателя, небольшой остаток топлива или неопытность курсантов также могли довести судно до крушения. Точная причина станет известна лишь после вскрытия черных ящиков.

Накануне в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Борт не долетел 2 км до военного аэродрома и рухнул около автомобильной дороги. На самолете тренировали курсантов-штурманов военного училища. Это был шестой по счету тренировочный полет в тот день. На борту были 20 курсантов и 7 членов экипажа. Погибли 25 человек.

Самолету было 43 года, он был построен в СССР и достался Киеву посла развала страны.