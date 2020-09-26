В России выявили 7523 новых случая коронавируса

России за последние сутки выявили 7 523 новых случая коронавируса. Статистику на 26 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стране зафиксировано 169 летальных исходов. Выздоровели 6 004 человека. Из всех пациентов 27,1% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (1792), Петербурге (232), Московской области (204), Ростовской области(189). Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (5), Чукотском АО (3), Ненецком АО (1).

Всего в стране проведено более 44,7 млн тестов. Выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. Вылечились 940 150 человек. Зарегистрировано 20 225 летальных исходов.