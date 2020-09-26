В России выявили 7523 новых случая коронавируса

В стране зафиксировано 169 летальных исходов. Выздоровели 6 004 человека. Из всех пациентов 27,1% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (1792), Петербурге (232), Московской области (204), Ростовской области(189). Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (5), Чукотском АО (3), Ненецком АО (1).
Всего в стране проведено более 44,7 млн тестов. Выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. Вылечились 940 150 человек. Зарегистрировано 20 225 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под наблюдением из-за коронавируса остаются более 218,9 тысячи россиян.