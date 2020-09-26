Чудом избежал смерти: названо имя украинского курсанта

На Украине
курсант чудом избежал гибели при крушении самолёта Ан-26. В последний момент его не допустили до полёта. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Украины. По её данным, на борту самолета было 27, а не 28 человек.
«Александр Харченко чудом избежал гибели при крушении самолёта Ан-26, поскольку в самый последний момент не был допущен до полёта», - говорится в сообщении.
Накануне в Харьковской области около города Чугуев упал военно-транспортный самолет Ан-26. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.
После падения он распался на части и загорелся. На борту были курсанты второго и третьего курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет. Это был шестой по счету тренировочный полет данного самолета в тот день. На борту были 20 курсантов и 7 членов экипажа. Погибли 25 человек.
Самолету было 43 года, он был построен в СССР и достался Киеву после развала державы.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что экипаж мог допустить ошибку при посадке: авиаторы перепутали автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома в Чугуеве.