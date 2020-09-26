Чудом избежал смерти: названо имя украинского курсанта

Накануне в Харьковской области около города Чугуев упал военно-транспортный самолет Ан-26. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.

После падения он распался на части и загорелся. На борту были курсанты второго и третьего курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет. Это был шестой по счету тренировочный полет данного самолета в тот день. На борту были 20 курсантов и 7 членов экипажа. Погибли 25 человек.