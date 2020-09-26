«Командир был спокоен и готовился сажать самолет»

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Пилот Ан-26 сообщал о готовности посадить самолет с неполадками 

РИА Новости 17 минут назад
Пилот разбившегося в Харьковской области Ан-26 говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с двигателем, сообщил в субботу замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили.
По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

"Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", — написал Геращенко в своем Facebook.

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Происшествия , Видео , В мире , Антон Геращенко , МВД , Чугуев
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