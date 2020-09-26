Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения 

РИА Новости 11 минут назад
Мозг садовника превратился в жижу из-за растения
Фото: РИА Новости
Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет Daily Star.
Об этом случае стало известно из исследования ученых университета Эмори в Атланте.
Мужчина почувствовал слабость в теле и обратился в больницу, где обнаружилось, что его мозг буквально превратился в жижу. Позже садовник скончался от последствий заражения. В статье также уточняется, что у мужчины был рак, но в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.
Отмечается, что амебы, которые убили садовода, довольно редко проникают в другие организмы и начинают паразитировать.
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Происшествия , В мире , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
00:54
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
Происшествия
Отравление Навального: еще одна загадка
02:11
Отравление Навального: еще одна загадка
Происшествия
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение