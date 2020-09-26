Отравление Навального: еще одна загадка

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Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду 

News.ru 1 час назад
Добавление «Новичка» в бутылку с водой привело бы к тому, что вещество утратило бы свои отравляющие свойства спустя десятки минут или часов. Об этом, комментируя возможное отравление Алексея Навального, заявил разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

В воде этот продукт умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина, тот бы в секунды бы умер, но десятки минут, может быть, несколько часов, — сказал он РИА Новости.

Ринк отметил, что «Новичок» не так живуч в жидкости, поэтому никому в голову не придёт подобные фторангидриды кислот добавлять в воду.
Навальный рассказал, как его планировали убить
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.
Ранее Ринк отмечал, что в случае отравления «Новичком» оппозиционер Алексей Навальный скончался бы через десять минут. По его словам, уже через несколько минут после поступления яда в организм проявились бы симптомы, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Леонид Ринк , РИА Новости
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