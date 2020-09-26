Воры в законе пройдут ребрендинг

«Воры в законе и все, что с этим связано, — это советско-российская традиция, которой нет в других странах мира. Эта традиция была актуальна в определенный отрезок времени, когда воры в законе были нужны в пенитенциарной системе для удобства управления контингентом. Но теперь это время уходит, в стране другая экономическая формация. Произойдет своего рода ребрендинг. Бренд воровской романтики уходит в прошлое», — считает Денис Гончаров.