Шахтер погиб при обвале рудника на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

На камчатском руднике «Бараневский» произошел обвал горной массы. Один из шахтеров, выполнявший подземные работы на штольне «Южная», скончался в результате ЧП.

Прокуратура начала расследование по факту гибели 54-летнего мужчины. Она также оценит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения горной породы в шахте в Кемеровской области погибло два человека. ЧП произошло на угольной шахте «Чертинская-Коксовая». В момент происшествия под землей находились 95 человек. 87 работников эвакуировались, еще шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.