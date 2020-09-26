В Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины . На борту находилось 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На месте ЧП были найдены тела 22 погибших, два человека получили тяжелые травмы. Поиски еще четырех человек продолжаются — они могли выпрыгнуть из самолета во время падения.

В Харьковской области около города Чугуев вечером 25 сентября упал военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.

Крушение произошло примерно в 20.45 по местному времени (совпадает с московским) на 530-м километре трассы Киев-Чугуев. Падающий самолет, имеющий бортовой номер 5608, едва не зацепил проезжавший по дороге автомобиль.

После падения самолет распался на части и загорелся, говорится в сообщении Главного управления МЧС Украины. Спустя час пожар был потушен прибывшими спасателями. Для работы на месте аварии было привлечено 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. В официальном заявлении командования ВВС Украины указывается, что на борту были 7 членов экипажа и 21 курсант второго и третьего курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет. Это были курсанты-штурманы.

На месте ЧП были найдены тела 22 погибших. Тяжелые травмы получили два человека, которых увезли с места катастрофы в больницу — у них ожоги 90% тела, сообщил директор Центра медицины катастроф Виктор Забашт.

Еще четверо человек пока не найдены. Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что их поиски идут не на месте ЧП, а в близлежащем лесу. В самолете тела не нашли, и в числе раненых их тоже нет.

«По оперативной информации, во время падения самолета могли успеть выпрыгнуть четыре человека. Их сейчас ищут в лесу», — говорится в сообщении.

На место крушения прибыл председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер. Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 сентября тоже прилетит в Харьков.

«Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы», — говорится в сообщении Офиса президента.

По предварительной версии, одной из причин авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа, рассказал в эфире телеканала Newsone бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники.

По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе самолета на посадку, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома в Чугуеве.

Незадолго до трагедии один из пилотов самолета — 30-летний майор из Чугуева — сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем, сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — отметил собеседние издания.

Один из курсантов данного учебного заведения, наблюдавший посадку самолета с земли, уточнил, что борт разбился при заходе на третий круг для посадки, сообщает ТСН.

«Что-то произошло с самолетом на высоте примерно 40 метров над землей. Самолет двигался со скоростью примерно 240 — 250 км/ч», — приводят местные СМИ слова офицеров аэродрома, наблюдавших за полетом.

Разбившемуся самолету было 43 года.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба (ХНУВС) — крупнейшее высшее военное учебное заведение Украины, занимающееся подготовкой кадров для ВВС.

Он был основан в 1930 году по решению правительства СССР как 3-ая объединенная военная школа летчиков и летчиков-наблюдателей.