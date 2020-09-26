ЧП по-испански: Целый завод затопило вином

Огромная цистерна, в которой хранилось вино, оказалась повреждена и жидкость полилась на землю.

Более 50 тысяч литров красного вина затопили территорию винодельни «Вильямалеа» в Испании . ЧП произошло на промышленной площадке предприятия.

Точные причины инцидента пока не установлены. Известно лишь то, что гигантская цистерна, в которой хранилось вино, оказалась повреждена, сообщает издание LAD Bible.

О последствиях и возможных пострадавших в результате разлива вина не сообщается.

Похожий случай произошел в сентябре 2018 года в итальянском городе Фонтанелла, где на одном из заводов забил фонтан из шампанского. После того, как владельцы подсчитали ущерб стало ясно, что на землю вылилось более 30 тысяч литров просекко.