В Москве эвакуировали «Охотный ряд»

Неизвестные сообщили о «минировании» московского торгового центра «Охотный ряд», в результате чего были эвакуированы около 2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Почти 2 тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Охотный ряд" на Манежной площади из-за угрозы взрыва», — рассказал источник.
Здание торгового центра обследовали полицейские и кинологи. Позднее стало известно, что информация о «минировании» не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в столице «заминировали» редакцию «Комсомольской правды».
Новая волна угроз о минировании началась в Москве в ноябре 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.