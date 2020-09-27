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В Москве эвакуировали «Охотный ряд»

Мослентаиещё 9
1 час назад
Неизвестные сообщили о «минировании» московского торгового центра «Охотный ряд», в результате чего были эвакуированы около 2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве эвакуировали «Охотный ряд»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Почти 2 тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Охотный ряд" на Манежной площади из-за угрозы взрыва», — рассказал источник.
Здание торгового центра обследовали полицейские и кинологи. Позднее стало известно, что информация о «минировании» не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в столице «заминировали» редакцию «Комсомольской правды».
Новая волна угроз о минировании началась в Москве в ноябре 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.
Происшествия,Комсомольская правда,Москва,
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