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Красное вино затопило испанский завод 

Газета.Ru и ещё 4 15 часов назад
Испанскую винодельню Вильямалеа затопили 50 тысяч литров красного вина, пишет LAD Bible.
Отмечается, что вино разлилось из цистерны, используемой для хранения напитка.
Пока не уточняется, что повредило цистерну.
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Происшествия , Видео , В мире
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