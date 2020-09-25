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Красное вино затопило испанский завод
Газета.Ru
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15 часов назад
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Испанскую винодельню Вильямалеа затопили 50 тысяч литров красного вина, пишет LAD Bible.
Отмечается, что вино разлилось из цистерны, используемой для хранения напитка.
Пока не уточняется, что повредило цистерну.
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