Названа причина крушения Ан-26 

Причиной крушения самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ на борту стал отказ двигателя. Об этом сообщило издание depo.ua со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины.

По словам источника, перед крушением о проблемах с двигателем по радиосвязи сообщил командир экипажа — 30-летний майор из Чугуева.

«Двигатель отказал. Он (командир) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — заявил источник.

Капитан экипажа стал одним из 22 погибших в катастрофе Ан-26. Всего на борту находились 28 человек. Двое выжили, судьба еще четверых остается неизвестной.