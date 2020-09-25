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Названа причина крушения Ан-26 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Названа причина крушения Ан-26
Фото: Національна поліція України
Причиной крушения самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ на борту стал отказ двигателя. Об этом сообщило издание depo.ua со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины.
По словам источника, перед крушением о проблемах с двигателем по радиосвязи сообщил командир экипажа — 30-летний майор из Чугуева.

«Двигатель отказал. Он (командир) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — заявил источник.

Самолет с курсантами упал под Харьковом
Капитан экипажа стал одним из 22 погибших в катастрофе Ан-26. Всего на борту находились 28 человек. Двое выжили, судьба еще четверых остается неизвестной.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября приедет в Харьковскую область из-за катастрофы военного Ан-26.
Происшествия , Владимир Зеленский
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