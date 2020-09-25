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СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области 

РИА Новости 37 минут назад
Названа причина крушения Ан-26
Фото: Національна поліція України
Причиной крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области стал отказ двигателя, сообщило местное издание depo.ua со ссылкой на источник в минобороны Украины.
В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26. По данным МВД Украины, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба ещё четверых человек остаётся неизвестной.
Самолет с курсантами упал под Харьковом
По сведениям собеседника агентства, командир самолета — 30-летний майор из Чугуева. Мужчина перед самой катастрофой сообщил по рации о проблемах с двигателем самолета. Офицер погиб.

"Двигатель отказал. Он (командир самолета — ред.) "в воздух" сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации", — сказал собеседник агентства.

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Происшествия , Министерство обороны , Чугуев
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