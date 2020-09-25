Из военно-транспортного Ан-26, разбившегося на Украине , перед падением успели выпрыгнуть несколько человек. Об этом пишет издание Страна.UA в своем Telegram-канале.

Уточняется, что четыре человека не числятся в списках погибших или раненых. Сейчас оперативные службы ведут их поиски в лесу.