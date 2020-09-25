Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Из разбившегося Ан-26 успели выпрыгнуть несколько человек 

Lenta.ru 47 минут назад
Из военно-транспортного Ан-26, разбившегося на Украине, перед падением успели выпрыгнуть несколько человек. Об этом пишет издание Страна.UA в своем Telegram-канале.
Уточняется, что четыре человека не числятся в списках погибших или раненых. Сейчас оперативные службы ведут их поиски в лесу.
Самолет с курсантами упал под Харьковом
О крушении самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу. Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично приехать на место катастрофы в субботу, 26 сентября.
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Тихановская обратилась за помощью к США Тихановская обратилась за помощью к США Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ
Происшествия , Видео , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Что стало с главной красоткой 90-х Клаудией Шиффер
Что стало с главной красоткой 90-х Клаудией Шиффер
Миру предрекли новую трагедию зимой
Миру предрекли новую трагедию зимой
Королева лишилась и денег, и Тарзана
Королева лишилась и денег, и Тарзана
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение