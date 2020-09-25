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Еще 17 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Вечерняя Москва
54 минуты назад
За минувшие сутки в Москве скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5146 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 25 сентября.
Еще 17 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что «Вектор» начнет регистрацию вакцины от COVID-19 после второго этапа испытаний.
Происшествия,Москва,
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