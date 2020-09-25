Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Число погибших в авиакатастрофе на Украине увеличилось 

Lenta.ru и ещё 58 1 час назад
Число погибших в авиакатастрофе на Украине увеличилось
Фото: страница Антона Геращенко в Facebook
Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Двое выживших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех человек неизвестна.
По данным Геращенко, всего на борту находилось 28 человек. Из них семь были членами экипажа, еще 21 — курсанты.
О крушении самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Тихановская обратилась за помощью к США Тихановская обратилась за помощью к США Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение