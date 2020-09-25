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Раскрыта судьба рассказавшего правду о коронавирусе пропавшего журналиста 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыта судьба раскрывшего правду о COVID-19 журналиста
Фото: Lenta.ru
Друг пропавшего китайского журналиста Чэнь Цюйси (Chen Qiushi), раскрывшего правду о вспышке коронавируса в Ухани, рассказал о его судьбе. По словам мужчины, журналиста силой поместили под карантин, пишет «Би-би-си».
Знакомый Цюйси выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о состоянии своего товарища. По его словам, журналист находится в «добром здравии», но до сих пор сидит под наблюдением правительства. Однако он не раскрывает, где находился Цюйси с февраля.
Адвокат по правам человека, пожелавший остаться анонимным, подтвердил газете South China Morning Post информацию о том, что в настоящее время Цюйси находится под строгим надзором властей. Он также добавил, что репортер живет у своих родителей.

«Поскольку власти решили не привлекать его к уголовной ответственности, фактически незаконно продолжать держать его под пристальным наблюдением», — добавил юрист.

Журналисты «Би-би-си» отмечают, что примерно в одно время с Цюйси пропали без вести еще два человека: китайский бизнесмен, а также репортер Ли Цзехуа (Li Zehua), которые тоже сообщали о вспышке коронавируса. Издание связывает их исчезновение с попыткой властей Китая пресечь освещение проблемы пандемии.
Первая информация о пропавших появилась в апреле. Тогда Цзехуа выпустил ролик, в котором описал произошедшее с ним в феврале. После публикации новостей о вспышке коронавируса к нему пришли полицейские и люди в защитных костюмах и отвели в местный полицейский участок. Они начали расследование по обвинению журналиста в нарушении общественного порядка, но позже приостановили дело. Тем не менее Цзехуа заставили сидеть какое-то время на карантине. После этого мужчина отдал свои гаджеты другу, а следующие недели провел в родном городе. Однако за ним велось постоянное наблюдение со стороны властей.
До журналистики Чэнь Цюйси был юристом по правам человека. Затем он стал освещать протесты в Гонконге в августе 2019 года. Позже он утверждал, что китайские власти начали запугивать его после возвращения на материк. Его аккаунты в соцсетях, насчитывающие более 700 тысяч подписчиков, были удалены.
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Происшествия , BBC News
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