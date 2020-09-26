Победившая на выборах в РФ уборщица исчезла

Жители Повалихинского поселения уже несколько дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы населенного пункта в Костромской области , передает телеканал НТВ.

Женщина, которая убиралась в здании администрации, победила на выборах, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.

По словам сельчан, Удгодская "убралась из деревни", и ее не видели уже пару дней. Местный тракторист предположил, что женщина ушла на болото за клюквой. Сообщается, что в доме, где живет Удгодская, тоже тишина.

При этом соседи утверждают, что женщина вышла на связь и попросила передать, что находится на старом месте работы, и появится в новой должности 1 октября.

Кроме того, односельчане назвали уборщицу интеллигентной, хозяйственной, любящей матерью.

Ранее Удгодская рассказала, что она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться детскими площадками и дорогами, чисткой заросшей местной речки.