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В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей 

РИА Новости 2 часа назад
Петербуржец избил женщину на глазах у детей
Фото: РИА Новости
Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Инцидент, который попал на видео, произошел в среду в районе Парнаса: водитель выходит из автомобиля и нападает на женщину, рядом с которой стоят дети. По данным местных СМИ, мужчина — фитнес-тренер, она сделала ему замечание, что не стоит ездить по закрытой для машин дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям116 УК РФ (Нанесение побоев) и 199 УК РФ (Угроза убийством).

"Следствие просило суд о заключении под стражу. Суд следствию отказал", — сообщили в объединенной пресс-службе судов.

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