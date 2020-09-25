Петербуржец избил женщину на глазах у детей

Выборгский районный суд не стал арестовывать мужчину, подозреваемого в избиении женщины на глазах у детей за сделанное замечание, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга

Инцидент, который попал на видео, произошел в среду в районе Парнаса: водитель выходит из автомобиля и нападает на женщину, рядом с которой стоят дети. По данным местных СМИ, мужчина — фитнес-тренер, она сделала ему замечание, что не стоит ездить по закрытой для машин дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям116 УК РФ (Нанесение побоев) и 199 УК РФ (Угроза убийством).