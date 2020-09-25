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Российский депутат побил знакомого в ресторане и объяснился 

Lenta.ru 1 час назад
Российский депутат побил знакомого в ресторане
Фото: РИА Новости
Депутат городского совета подмосковного города Красногорска Александр Ясюченя поучаствовал в драке в ресторане и попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как Ясюченя встает из-за стола и подходит к другому мужчине. Спустя несколько минут российский депутат дважды бьет кулаком собеседника по голове, от чего тот падает на пол.
Товарищ пострадавшего Дмитрий Сергеев рассказал, что после драки Ясюченя угрожал и ему.

«Он подошел ко мне поближе, засунул руку в правый карман. Достал предмет, похожий на пистолет. Ну, скорее всего, это был он. Передернул затвор… и говорит: "Я тебя сейчас завалю"», — приводит РЕН ТВ слова Сергеева.

По данным телеканала, все трое мужчин давно знакомы: несколько лет назад они вместе работали в управляющей компании. В 2017 году на Сергеева завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Свидетелем по делу проходит Ясюченя, а подозреваемый намекал, что один отвечать за все не собирается.

«На этом основании он подошел требовать ко мне, чтобы я изменил показания по делу, не давал показания в отношении лиц, которые участвовали в этом процессе», — рассказал Сергеев.

В этот момент за него вступился его друг Андрей.
Сам Ясюченя в разговоре с каналом сообщил, что в день драки решил узнать у знакомых, как продвигается суд. «Он начал кричать и обвинять. После чего я почувствовал угрозу… Совершенно верно, ударил я первый, но я почувствовал угрозу», — объяснил депутат. Он добавил, что бывшие коллеги требовали от него изменить показания по делу, и он как свидетель подвергся давлению.
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Происшествия , Дмитрий Сергеев , РЕН ТВ , Красногорск
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