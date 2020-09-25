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Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки рассказал о своих мотивах 

News.ru 53 минуты назад
Мужчина, который является предполагаемым убийцей 9-летней девочки в Нижегородской области, назвал причины своего поступка. По его словам, на преступление он пошёл из чувства мести к бывшей сожительнице, которая отказалась от отношений с ним.
По его словам, экс-возлюбленная не захотела быть с ним, после чего он поссорился с ней и решил убить её дочь. Выяснилось, что мужчина жил с мамой девочки около двух месяцев. Пара познакомилась в интернете, и о криминальном прошлом своего сожителя женщина не знала, передаёт Lenta.ru.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что тело девятилетней школьницы было найдено в безлюдном месте в районе посёлка. Девочка возвращалась домой из школы, вышла на своей остановке и пошла с каким-то мужчиной в сторону лесополосы. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый за грабежи и разбой 34-летний Павел Сурков.
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Происшествия , Видео , Павел Сурков , Lenta.ru , Нижегородская Область
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