Мужчина, который является предполагаемым убийцей 9-летней девочки в Нижегородской области , назвал причины своего поступка. По его словам, на преступление он пошёл из чувства мести к бывшей сожительнице, которая отказалась от отношений с ним.

По его словам, экс-возлюбленная не захотела быть с ним, после чего он поссорился с ней и решил убить её дочь. Выяснилось, что мужчина жил с мамой девочки около двух месяцев. Пара познакомилась в интернете, и о криминальном прошлом своего сожителя женщина не знала, передаёт Lenta.ru.