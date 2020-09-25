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В Армении с палками и камнями напали на сотрудников «Газпрома» 

Lenta.ru 28 минут назад
В Армении жители избили сотрудников «Газпрома»
Фото: ЗАО «Газпром Армения»
Жители села Цовагюх Гегаркуникской области в Армении напали на сотрудников местного подразделения российской компании «Газпром», избив их палками и камнями. Об этом передает портал «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
В ведомстве сообщили, что пострадавшие проводили работы по сокращению потерь в системе газоснабжения. В этот момент их охраняли полицейские. Староста села Ваграм Геворкян, узнав о проведении работ, прибыл на место в сопровождении группы из 30-50 человек и начал угрожать сотрудникам «Газпром Армения».
Вооруженные палками и камнями односельчане вступили в потасовку с полицейскими и разбили принадлежащий компании трактор «Беларусь».
По факту нападения было возбуждено дело по статьям 258 («Хулиганство») и 316 («Насилие в отношении представителя власти») Уголовного кодекса Армении. Правоохранители проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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Происшествия , Криминал , Газпром , СКР , Армения
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