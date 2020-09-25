В Армении жители избили сотрудников «Газпрома»

В ведомстве сообщили, что пострадавшие проводили работы по сокращению потерь в системе газоснабжения. В этот момент их охраняли полицейские. Староста села Ваграм Геворкян, узнав о проведении работ, прибыл на место в сопровождении группы из 30-50 человек и начал угрожать сотрудникам «Газпром Армения».

Вооруженные палками и камнями односельчане вступили в потасовку с полицейскими и разбили принадлежащий компании трактор «Беларусь».

По факту нападения было возбуждено дело по статьям 258 («Хулиганство») и 316 («Насилие в отношении представителя власти») Уголовного кодекса Армении. Правоохранители проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.