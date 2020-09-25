Человеческую ногу нашли на остановке под Петербургом

Жительница Ленинградской области нашла на автобусной остановке человеческую ногу, сообщает портал 47news.ru.

Инцидент произошел в деревне в Кингессепском районе. По предварительным данным, кости пролежали в земле длительное время.

За последний год в Петербурге и области произошла череда убийств с последующим расчленением.

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко , разделил ее тело на части с помощью пилы и ножовки и решил выбросить останки в Мойку. Пытаясь замести следы, он упал в воду. Историка вытащили на берег, в а его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.

В июле в одной из квартир Петербурга было найдено тело рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Его супруга Марина Кохал заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила труп. По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления.

В сентябре правоохранительные органы задержали 53-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству трансексуала из Таджикистана. Само преступление произошло в ночь на 13 января в одном из апарт-отелей в Петербурге. По версии следствия, мужчина зарезал своего гостя, а затем расчленил его труп. Части тела всплыли в реке Мга в июне.