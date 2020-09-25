В колонии найдутся желающие «подоить» Ефремова

По словам собеседника издания, имя которого не раскрывают, в колонии найдется немало желающих «подоить» Михаила Ефремова. Ведь в местах не столь отдаленных все знают о платежеспособности актера и его финансовом состоянии. При поступлении в исправительное учреждение, Ефремов проведет 14 дней на карантине, где может и остаться работать, к примеру, библиотекарем. В этом случае все будет зависеть от начальника колонии. Но, по мнению эксперта kp.ru, Ефремов не задержится на карантине, а пойдет дальше. Вот там-то его родственникам придется ежемесячно передавать за решетку килограммов 25 продуктов – и для актера, и для братвы.