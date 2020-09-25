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В колонии найдутся желающие «подоить» Михаила Ефремова

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Сценарий заключения известного актера обрисовал бывший сотрудник исправительного учреждения.
В колонии найдутся желающие «подоить» Ефремова
Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"
Ближайшие годы Михаилу Ефремову предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Где именно – пока не известно. Но, скорее всего, это будут тамбовские или мордовские исправительные учреждения. Хотя об этапировании речи еще нет. Пока идет кассация, а она может затянуться до конца следующего года, актер будет сидеть в московском СИЗО 5. Но рано или поздно Ефремов окажется в тюрьме, а что его там может ждать, рассказал бывший сотрудник исправительного учреждения Калужской области. Его цитирует «Комсомольская правда».
По словам собеседника издания, имя которого не раскрывают, в колонии найдется немало желающих «подоить» Михаила Ефремова. Ведь в местах не столь отдаленных все знают о платежеспособности актера и его финансовом состоянии. При поступлении в исправительное учреждение, Ефремов проведет 14 дней на карантине, где может и остаться работать, к примеру, библиотекарем. В этом случае все будет зависеть от начальника колонии. Но, по мнению эксперта kp.ru, Ефремов не задержится на карантине, а пойдет дальше. Вот там-то его родственникам придется ежемесячно передавать за решетку килограммов 25 продуктов – и для актера, и для братвы.
Тем временем новый адвокат актера Роман Филиппов готовится к апелляции. Ранее его экс-защитника Эльмана Пашаева лишили адвокатской лицензии, после чего он признался в получении от Ефремова кругленькой суммы.
Происшествия,Эльман Пашаев,Роман Филиппов,Михаил Ефремов,ФСИН,Комсомольская правда,
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