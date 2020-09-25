Появилось видео с заявлением отца Тесака

Отец "Тесака" Сергей Марцинкевич прилетел в Челябинск
, чтобы забрать тело сына. Пока отцу разрешили только посмотреть на тело. После осмотра Сергей сделал заявление, что его сына пытали. Об этом свидетельствуют раны. Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров
добавил, что на теле "Тесака" обнаружились многочисленные раны, а также следы от уколов. Теперь семья умершего планирует дождаться результатов независимой экспертизы в Москве. На данный момент официальной причиной смерти Максима Марцинкевича
считается самоубийство. Но есть информация, согласно которой Марцинкевичу-старшему в СИЗО-3 под Челябинском рассказали о еще одной предсмертной записке Максима, которая датирована 15 октября.