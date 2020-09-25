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Преступник объяснил убийство девочки в Нижегородской области местью матери 

Говорит Москва 20 минут назад
Преступник объяснил убийство девочки в Нижегородской области местью матери. Девятилетняя школьница пропала накануне в посёлке Неклюдово Борского района.
Поздно вечером тело обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый — мужчина 1986 года рождения, он житель другого района Нижегородской области. В настоящее время с ним работают следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
По данным местных СМИ, на допросе мужчина заявил, что расправился со школьницей из мести к её матери. По его словам, после освобождения из тюрьмы он пытался наладить отношения с женщиной, но получил отказ.
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Происшествия , Видео , СКР , РИА Новости , Нижегородская Область
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