Неизвестные устроили в Париже резню

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Опубликовано видео с места резни у Charlie Hebdo в Париже 

Алевтина Жаркова 8 минут назад
В 11 округе Парижа произошло ЧП. Неизвестные напали на людей с холодным оружием у дома, где раньше находилась редакция известного журнала Charlie Hebdo. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
Источник сообщает, что в результате нападения четыре человека получили ранения. По предварительным данным, злоумышленников было двое, одного из которых удалось поймать. Второго мужчину сейчас разыскивает полиция. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Район, где произошло ЧП, оцепили стражи порядка.
Происшествия , Видео , В мире , Charlie Hebdo
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