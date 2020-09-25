Неизвестные устроили в Париже резню

В 11 округе Парижа произошло ЧП. Неизвестные напали на людей с холодным оружием у дома, где раньше находилась редакция известного журнала Charlie Hebdo . Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Life SHOT.

Источник сообщает, что в результате нападения четыре человека получили ранения. По предварительным данным, злоумышленников было двое, одного из которых удалось поймать. Второго мужчину сейчас разыскивает полиция. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Район, где произошло ЧП, оцепили стражи порядка.