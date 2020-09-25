Установлена причина смерти дочери Конкина 

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери Конкина стало известно 24 сентября. Сообщалось, что женщина была найдена в бассейне фитнес-клуба, куда пришла поздно вечером. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти жизнь Софии Конкиной не удалось.

По данным «Пятого канала», сегодня было проведено вскрытие, которое показало, что дочь известного актера утонула. При этом патологоанатомы не обнаружили на теле погибшей никаких травм, в том числе и на позвоночнике.

Также дочь Конкина проверят на наличие алкоголя в крови, но тест будет готов не ранее, чем через неделю. В свою очередь очевидцы рассказали изданию, что Конкина пришла в фитнес-центр в состоянии алкогольного опьянения.

По словам управляющей клуба, от женщины пахло алкоголем, ее рвало красным вином, а в ее сумки нашли пробку и штопор.