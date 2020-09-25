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«Руки уберите от меня!»: в Москве напали на депутата 

Павел Тиунов 1 час назад
«Руки уберите от меня!»: в Москве напали на депутата
Фото: соцсети
Депутат из Лефортово Александра Андреева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила о нападении рабочих, которым она мешает сносить водонапорную башню, построенную в XIX веке. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские.
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Речь идет о башне у железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская в Пресненском районе столицы. По словам Андреевой, рабочие со строительной техникой появились вечером 24 сентября. При этом у них не оказалось с собой никаких разрешительных документов на снос. На защиту исторической постройки встала депутат и местные активисты. Борьба, начавшаяся вечером, продолжилась утром следующего дня.

«Я получила царапины и ссадины», — заявила парламентарий.

Андреева пояснила, что пока не приехала полиция, ей насильно пытались оттащить с места проведения демонтажных работ. В результате строители принесли документ, в котором водонапорная башня, построенная в позапрошлом веке названа «самостроем».

«Понятие «самострой» к нему (зданию) просто неприменимо. Это понятие возникло только в XX веке», — отреагировала депутат.

По ее словам, в настоящее время в ситуации разбираются полицейские.
Как сообщал «Рамблер», координатор «Архнадзора» Игорь Шихов, комментируя ситуацию с башней, отметил, что здание не стоит на кадастровом учете, у него нет собственника и адреса. При этом он подчеркнул, что постройке требуется лишь небольшой ремонт, и ему легко можно найти применение.
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Комментарии 2
Происшествия , Александра Андреева , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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