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Раскрыты обстоятельства смерти дочери заслуженного артиста России Конкина 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты обстоятельства гибели дочери Конкина
Фото: Facebook
Младшая дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София захлебнулась в бассейне. Об этом сообщила ее племянница Дарья Конкина, передает StarHit.
Дарья Конкина рассказала, что узнала о произошедшем первой в два часа ночи, получив сообщение от работника фитнес-клуба, который посещала погибшая.

«По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям», — поведала родственница.

«Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла», — добавила она.
Конкин не пустил человека с вестью о смерти дочери
О смерти Конкиной стало известно 24 сентября. Отмечалось, что она скончалась в реанимации из-за отказа почек. Обстоятельствами смерти дочери известного актера занялись сотрудники полиции.
Владимир Конкин снялся в таких лентах, как «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь Софья и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.
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Комментарии 3
Происшествия , Владимир Конкин , StarHit
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