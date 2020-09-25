"Руки уберите от меня!": в Москве напали на депутата

Муниципальный депутат сообщила о нападении рабочих, сносивших в Москве здание XIX века. Конфликт произошёл в Пресненском районе, где начался демонтаж бывшей водонапорной башни железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская.

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Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» депутат Совета депутатов района Лефортово Александра Андреева, в четверг вечером во дворе дома 16 на Ходынской улице появилась строительная техника. По словам Андреевой, у рабочих не было разрешительных документов на снос. Депутат и активисты «Архнадзора» вмешались в ситуацию. Конфликт продолжился этим утром.

«Я получила царапины и ссадины. Пока никуда обращаться не буду. Вот, вы слышите, тут опять какие-то люди, видимо, меня хотят отсюда стащить. Я тут нахожусь совершенно законно, это общественное место. Руки уберите от меня!»

Интервью прерывалось несколько раз. Судя по голосам на втором плане, рабочие вновь попытались вывести депутата со стройплощадки. На место приехали сотрудники полиции.

«Сейчас работы остановлены, полиция здесь. Ждём, что будет дальше. Вот сейчас эти молодые люди притащили какую-то бумажку, в которой написано, что это здание — самострой. Здание построено в 1882 году, и понятие «самострой» к нему просто неприменимо. Это понятие возникло только в XX веке. Вы же понимаете, что железная дорога — это государственное предприятие. И это здание было построено в государственных интересах».

Ранее координатор «Архнадзора» Игорь Шихов сообщил, что зданию с почти полуторавековой историей требовался лишь небольшой ремонт, и ему легко можно было найти новое применение. По словам активиста, у башни есть историческая ценность, но официально она не подтверждена — у объекта нет адреса, собственника и пользователя, он не стоит на кадастровом учёте.