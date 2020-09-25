В Москве задержали банду обнальщиков 

"По версии следствия, злоумышленники с 2014 года без соответствующих разрешительных документов осуществляли операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей", — сказала Волк.