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В Москве задержали банду обнальщиков 

ТАСС 53 минуты назад
В Москве задержали банду обнальщиков
Фото: depositphotos.com
Полицейские в Москве задержали восьмерых предполагаемых членов группировки, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленники с 2014 года без соответствующих разрешительных документов осуществляли операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей", — сказала Волк.

Всего задержано восемь человек, все они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
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Происшествия , Москва
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