В Москве задержали банду обнальщиков 

Полицейские в Москве задержали восьмерых предполагаемых членов группировки, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, злоумышленники с 2014 года без соответствующих разрешительных документов осуществляли операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей", — сказала Волк.
Всего задержано восемь человек, все они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.