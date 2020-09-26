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Обнародованы новые подробности со случайно сбитым истребителем под Тверью 

News.ru и ещё 1 20 минут назад
Обнародованы новые подробности со сбитым Су-30 под Тверью
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Истребитель Су-30, случайно сбитый во время учебно-тренировочных полётов в Тверской области, потерял управление. Причиной стали пять тридцатимиллиметровых снарядов, которые были выпущены по самолёту из пушки ГШ-30.
По заданию лётные экипажи в тот день имитировали воздушный бой на средних и больших высотах. Во время атаки два истребителя Су-35 и Су-30 находились в верхней части фигуры высшего пилотажа «Ракушка». Лётчики первой машины должны были открыть стрельбу по второй методом так называемой фотострельбы, сообщает Пятый канал. Но в момент нажатия на боевую кнопку по неясным причинам активизировался главный калибр и пять снарядов ушли точно в цель.
В истребителе Су-30 сработала сигнализация об отказе гидросистемы, после чего лётчики катапультировались. Су-30 в районе деревни Дворниково рухнул на землю и рассыпался на обломки.
Причины происшествия сейчас выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, причиной того, что сработал главный калибр в момент фотовыстрела, могла стать техническая неисправность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель Су-30, который упал 22 сентября в Тверской области, мог быть сбит другим самолётом. Это произошло по ошибке во время очередных учений.
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Происшествия , Тверская Область , Тверь
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