Обнародованы новые подробности со сбитым Су-30 под Тверью

Истребитель Су-30, случайно сбитый во время учебно-тренировочных полётов в Тверской области , потерял управление. Причиной стали пять тридцатимиллиметровых снарядов, которые были выпущены по самолёту из пушки ГШ-30.

По заданию лётные экипажи в тот день имитировали воздушный бой на средних и больших высотах. Во время атаки два истребителя Су-35 и Су-30 находились в верхней части фигуры высшего пилотажа «Ракушка». Лётчики первой машины должны были открыть стрельбу по второй методом так называемой фотострельбы, сообщает Пятый канал. Но в момент нажатия на боевую кнопку по неясным причинам активизировался главный калибр и пять снарядов ушли точно в цель.

В истребителе Су-30 сработала сигнализация об отказе гидросистемы, после чего лётчики катапультировались. Су-30 в районе деревни Дворниково рухнул на землю и рассыпался на обломки.

Причины происшествия сейчас выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, причиной того, что сработал главный калибр в момент фотовыстрела, могла стать техническая неисправность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель Су-30, который упал 22 сентября в Тверской области, мог быть сбит другим самолётом. Это произошло по ошибке во время очередных учений.