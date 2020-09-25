Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Предполагаемый убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
В Нижегородской области найдено тело пропавшей 9-летней девочки, которая не вернулась домой из школы. По подозрению в убийстве ребенка задержан мужчина. Как сообщаютв СМИ, он являлся сожителем матери школьницы и мог совершить преступление из мести.
Telegram-канал Life SHOT опубликовал запись с камер наружного видеонаблюдения. На них зафиксировано, как школьница идет в сопровождении неизвестного мужчины. В последний раз девочка была замечена на автобусной остановке около пяти вечера. Ее тело обнаружили на улице Полевой, недалеко от местного кафе «Мирабель».
Происшествия , Видео , Криминал , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Видео
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть