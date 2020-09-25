Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео

Нижегородской области найдено тело пропавшей 9-летней девочки, которая не вернулась домой из школы. По подозрению в убийстве ребенка задержан мужчина. Как сообщают в СМИ , он являлся сожителем матери школьницы и мог совершить преступление из мести.

Telegram-канал Life SHOT опубликовал запись с камер наружного видеонаблюдения. На них зафиксировано, как школьница идет в сопровождении неизвестного мужчины. В последний раз девочка была замечена на автобусной остановке около пяти вечера. Ее тело обнаружили на улице Полевой, недалеко от местного кафе «Мирабель».