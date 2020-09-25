Жестокая расправа над девочкой: подозреваемый задержан 

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Вчера, как сообщал «Рамблер», девочка не вернулась из школы домой в районе города Бор Неклюдове. Следователи СК возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В тот же день в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте в Неклюдове было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти.

Сегодня утром пресс-служба управления СК по Нижегородской области сообщила, что следователи и оперативные сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, жителя Нижегородской области, по подозрению в убийстве девочки. В настоящее время следователи работают с ним.

Ранее средства массовой информации (СМИ) сообщали, что девочку мог убить бывший сожитель ее матери, не так давно освободившийся из тюрьмы.