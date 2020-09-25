Под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Фрагмент тела был обнаружен в небольшой деревне Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 24 сентября продавцом магазина. Кости пролежали долгое время. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция выясняет, кому могла принадлежать нога.

22 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 53-летнего российского актера, подозреваемого в убийстве и расчленении трансгендера из Таджикистана. По версии следователей, мужчина состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. 13 января 2020 года он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг, однако затем решил, что его хотят усыпить и обокрасть, поэтому убил своего гостя и расчленил его труп.

Фрагменты тела мужчины с женскими грудными имплантами случайно обнаружил школьник в июле 2020 года, когда купался в реке Мга Кировского района Ленинградской области.