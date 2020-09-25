Школьника приговорили к трем годам тюрьмы

Суд в Гонконге приговорил 17-летнего школьника к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за участие в массовых беспорядках в июле прошлого года. Об этом сообщила в пятницу газета The Standard.

Подросток, которому на тот момент было 16 лет, признан виновным в участии в избиении двух полицейских. Их окружила группа антиправительственных демонстрантов в торговом центре и атаковала зонтиками.

Двое других участников нападения в возрасте 24 лет и 51 года получили по четыре года тюрьмы. Вынося приговор, судья назвала их действия "варварскими и жестокими".

В июне прошлого года в Гонконге начались массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Всего полицией за год было задержано свыше 9 тыс. нарушителей порядка. Среди них много школьников и студентов.