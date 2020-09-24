Вулкан в Перу выбросил опасный столб пепла 

Власти Перу предупредили об угрозе здоровью и экологии из-за мощного выброса пепла из вулкана Сабанкайя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Геофизический институт республики.

"Изображения со спутника и научных камер, установленных вокруг вулкана, показывают, что пепел, выброшенный вулканом Сабанкайя, рассеивается в западном и юго-западном секторах вулкана, в районе Льюта и его окрестностях, над жилыми районами и пастбищами", — сообщили специалисты.

Отмечается, что радиус выброса равен 20 км. Жителя ближайших районов рекомендовали использовать очки и маски для защиты дыхания.

Вулкан Сабанкайя расположен в центральной части Анд, его высота составляет 5 967 м. Он пробудился в 1986 году и с тех пор постоянно активен.