Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вулкан в Перу выбросил опасный столб пепла 

Газета.Ru 1 час назад
Вулкан в Перу выбросил опасный столб пепла
Фото: globallookpress.com
Власти Перу предупредили об угрозе здоровью и экологии из-за мощного выброса пепла из вулкана Сабанкайя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Геофизический институт республики.

"Изображения со спутника и научных камер, установленных вокруг вулкана, показывают, что пепел, выброшенный вулканом Сабанкайя, рассеивается в западном и юго-западном секторах вулкана, в районе Льюта и его окрестностях, над жилыми районами и пастбищами", — сообщили специалисты.

Отмечается, что радиус выброса равен 20 км. Жителя ближайших районов рекомендовали использовать очки и маски для защиты дыхания.
Вулкан Сабанкайя расположен в центральной части Анд, его высота составляет 5 967 м. Он пробудился в 1986 году и с тех пор постоянно активен.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Газета.Ru: последние новости
В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем Приставы арестовали квартиру Навального Приставы арестовали квартиру Навального СК начал проверку по факту гибели дочери актера Конкина СК начал проверку по факту гибели дочери актера Конкина
Происшествия , В мире , Перу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть