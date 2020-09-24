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Водитель остался без руки из-за встречного автомобиля

Вероника Полынина
26 минут назад
В Санкт-Петербурге водителю оторвало руку встречным автомобилем, сообщает «Комсомольская правда».
Водитель остался без руки из-за встречного автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в Выборгском районе города. 30-летний водитель, приезжий из Средней Азии, высунул руку из окна своей машины. В это время навстречу ехала грузовая «Газель». Фургон ударил по руке и оторвал кисть.
«Мужчина ехал по проспекту Художников в Выборгском районе Петербурга. В какой-то момент он опустил окошко и высунул в него руку. Навстречу ему ехала «Газель», которая и задела болтающуюся в воздухе кисть», - рассказал источник в правоохранительных органах.
Мужчина госпитализирован. По предварительной информации, спасти кисть не удалось.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Как писал «Рамблер», в апреле прошлого года житель Петербурга потерял руку, собирая металлолом. Мужчина искал железо на Октябрьской набережной в Невском районе города и наткнулся на боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Происшествия,МВД,Комсомольская правда,Санкт-Петербург,
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